



В Сьерра-Леоне принят революционный закон о правах женщин

Сьерра-Леоне приняла революционный законом, направленным на улучшение прав женщин.



Президент Джулиус Маада Био принес извинения женщинам за плохое обращение с ними в прошлом: "Мы так долго были к вам несправедливы".



Закон гласит, что 30% рабочих мест в государственных и частных компаниях должны быть зарезервированы для женщин.



После принятия закона министр по гендерным вопросам и делам детей заявила, что женщины "уже много лет взывали" к этому изменению, добавив, что ни в одной другой африканской стране к югу от Сахары такого закона не принималось.



Закон дает девочкам, которые еще учатся в школе, уверенность, что "в Сьерра-Леоне для них есть возможности для работы в бизнесе" и в том, что они могут внести свой вклад в экономику, сказала министр Таравалли.



В соответствии с новым Законом о гендерном равенстве и расширении прав и возможностей женщин женщины также получают 14-недельный отпуском по беременности и родам, равный доступ к получению банковского кредита и возможностям обучения.



Для работодателей, которые не придерживаются нового гендерного соотношения, существуют суровые последствия, включая огромные штрафы в размере 2500 долларов США и даже потенциальное тюремное заключение для руководителей таких учреждений, как банки, которые не предоставляют женщинам справедливого доступа к финансовой поддержке. Считается, что это облегчит женщинам открытие собственного бизнеса.



Правительство заявляет, что закон о занятости будет применяться к любому бизнесу с более чем 25 сотрудниками, но окончательное решение еще не принято.



Г-жа Таравалли сказала, что этот шаг был "важным", но "необходимо предпринять дополнительные шаги, прежде чем страна сможет сказать, что гендерная справедливость достигнута".



По словам министра, дискриминация женщин на рабочем месте является "большой проблемой", и новый закон "изменит статус-кво", сказала она.



Чтобы Сьерра-Леоне стала страной со средним уровнем дохода, она должна привлечь к экономике 52% женского населения, добавила г-жа Таравалли.



До принятия закона Агентство Организации Объединенных Наций по сексуальному и репродуктивному здоровью заявляло, что "был достигнут прогресс в расширении возможностей для женщин и девочек", но предупреждало, что "гендерное неравенство и отказ в правах женщин по-прежнему распространены на всех уровнях в обществе Сьерра-Леоне".



Что касается гендерного равенства на континенте в целом, организация "ООН-женщины" также заявляет, что прогресс был достигнут, но "большинство женщин работают на нестабильных, низкооплачиваемых работах с небольшими возможностями для продвижения по службе".

