



В Сербии заявили, что и не введут санкции против России

Сербия не может ввести и не введет санкции против Российской Федерации по политическим, человеческим и моральным причинам. Об этом в четверг заявил первый вице-премьер, министр иностранных дел республики Ивица Дачич в эфире телеканала Prva TV.



"Вопрос [санкций против России] - это не вопрос за Восток ты или за Запад, это вопрос за Сербию ли ты <...> Мы еще в первые дни конфликта объявили решение Совета Безопасности [Сербии], что мы осуждаем нарушение территориальной целостности Украины по принципиальным причинам, так как это принцип, который должен действовать для всех стран, но мы по своим политическим, экономическим, человеческим, моральным причинам, ведь и мы когда-то были жертвами санкций, не можем и не присоединимся к санкциям против Российской Федерации", - заявил Дачич.



Глава МИД отметил, что Сербия привыкла к постоянному давлению со стороны Запада, это "их работа", а представители Запада "таким образом отрабатывают свою зарплату".



"Они бы хотели, чтобы у всех было одинаковое отношение к России. У нас деликатная позиция из-за того, что у нас есть свои вопросы территориальной целостности, в защите которых нам помогает Россия", - подчеркнул Дачич.



