



В Саудовской Аравии тепло приветствовали израильскую делегацию

Впервые израильская делегация присутствует на этой конференции.



В Эр-Рияде тепло приняли израильскую делегацию, прибывшую на туристическую пресс-конференцию.



"Впервые в стране находится израильская делегация. Я надеюсь, что они были приняты хорошо. Добро пожаловать", - сказал министр туризма королевства Ахмед бин Акиль аль-Хатиб.



По словам чиновника, туризм является мостом между людьми и между культурами.



Как сообщалось ранее, делегацию возглавил министр туризма Хаим Кац. Он должен встретиться с коллегами из Монако, Мальты, Албании и Греции, а также с министром экономики Кыргызстана и министром торговли Бахрейна.