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В Саудовской Аравии тепло приветствовали израильскую делегацию
27.09.2023 15:41 Алина Груднева

В Саудовской Аравии тепло приветствовали израильскую делегацию

Впервые израильская делегация присутствует на этой конференции.

В Эр-Рияде тепло приняли израильскую делегацию, прибывшую на туристическую пресс-конференцию.

"Впервые в стране находится израильская делегация. Я надеюсь, что они были приняты хорошо. Добро пожаловать", - сказал министр туризма королевства Ахмед бин Акиль аль-Хатиб.

По словам чиновника, туризм является мостом между людьми и между культурами.

Как сообщалось ранее, делегацию возглавил министр туризма Хаим Кац. Он должен встретиться с коллегами из Монако, Мальты, Албании и Греции, а также с министром экономики Кыргызстана и министром торговли Бахрейна.

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