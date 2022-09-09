Новости » Политика
В Самарканде состоится саммит ШОС: чего стоит ожидать?
09.09.2022 18:31 Ольга Белозерова

В Самарканде состоится саммит ШОС: чего стоит ожидать?

В Самарканде (Узбекистан) на следующей неделе пройдет саммит глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Этот саммит будет первым за последние три года, который пройдет в очном формате, сообщает KUN.UZ. Стоит отметить, что Узбекистан является председателем ШОС в течение последнего года. 

В саммите примут участие 15 глав государств и руководители 10 международных организаций, сотрудничающих с ШОС. Чего же стоит ожидать от предстоящего саммита?

Как ожидается, президент Узбекистана Шавкан Мирзиёев выступит на полях саммита ШОС с рядом прорывных инициатив и предложений, которые призваны  служить существенному обновлению повестки дня и модернизации деятельности организации. 

Стоит подчеркнуть, что ШОС, ядром которой традиционно выступают страны Центральной Азии, проходит через этап трансформации. Этот процесс обусловлен, как расширением её численного состава, так и меняющимися реалиями внутри и вокруг ШОС.

Это будет отражено и на саммите, который пройдет в Самарканде, где будет подписан Меморандум об обязательствах Ирана, открывающий Исламской Республике путь в организацию. Кроме этого, Меморандумы о предоставлении статуса партнёра по диалогу будут подписаны с Египтом, Катаром и Саудовской Аравией. Также ожидается одобрение заявок на получение статуса партнёров с Бахрейном и Мальдивами.

На саммите планируется подписать, среди прочего, ряд важных решений. Известно, что уже подготовлены 30 согласованных документов, нацеленных на усиление многопланового взаимодействия организации с выведением сотрудничества на новый уровень. 

Главным событием саммита ШОС станет подписание итогового документа. Им станет Самаркандская декларация, в которой будут отображены общие подходы стран ШОС к решению как региональных, так и мировых проблем. Также в документе будут обозначены приоритеты по развитию ШОС. 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы