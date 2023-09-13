



В Румынии повторно вызвали на ковер главу дипмиссии РФ из-за "Шахедов"

Министерство иностранных дел Румынии решило повторно вызвать главу российской дипломатической миссии после того, как в стране снова нашли обломки дрона-камикадзе "Шахед". Об этом сказано в заявлении МИД Румынии, сообщает Digi 24.



В ведомстве отмечают, что повторяют свой протест против очередного нарушения воздушного пространства Румынии российскими дронами.



"Министерство иностранных дел решительно призывает положить конец неоднократным нападениям на украинское население и гражданскую инфраструктуру и безответственному обострению со стороны Российской Федерации ситуации с безопасностью", - добавляют в МИД.



Там также подчеркивают, что уже проинформировали НАТО об инциденте с обломками "Шахеда" и проводят консультации с союзниками по Альянсу. "Также МИД срочно вызовет главу дипмиссии РФ", - уточняют в ведомстве.





Стоит заметить, что это уже не первый инцидент с падением обломков ударных беспилотников РФ на территории Румынии. После первого раза главу российского диппредставительства также вызывали в МИД.