



В Румынии искусственный интеллект назначили советником премьер-министра

Впервые в истории искусственный интеллект будет работать на государственной службе. Сообщается, что задачей Ion станет анализ трафика в соцсетях с целью выявления острейших социальных и политических тем, волнующих граждан страны.



Он должен будет регулярно собирать сведения о настроениях в обществе, его проблемах и запросах, собирать мнения и жалобы граждан, а затем объединять и интерпретировать их правительству как политические идеи. Жители Румынии могут непосредственно рассказать Ion о своих предложениях, используя специальную веб-платформу.



“С помощью искусственного интеллекта Ion будет делать то, что не по силам ни одному человеку – слушать всех румын и представлять их перед правительством”, – говорит Николае Чуке.



Критики нововведения отмечают, что принцип работы якобы Ion никому не известен. Непонятно, по каким алгоритмам он производит анализ мнений. Еще неизвестно насколько ИИ может быть предвзятым, осуществлять цензуру, выявлять недовольных работой правительства людей. Скорее всего, такие функции ему доступны, но кто и как управляет Ion, румынской общественности не сообщили. Впрочем, нельзя исключать, что это лишь масштабный эксперимент по поиску новых путей применения технологий искусственного разума.



Подобные случаи друг с другом уже начинают появляться по всему миру, и это только начало. В Колумбии, например, судья использовал текстовый генератор, чтобы задать вопрос о деле, которое вел. Она касалась спора между медицинской страховой компанией и родителями ребенка с аутизмом – может ли ребенок получать покрытие лечения. Суд использовал ИИ для постановки юридических вопросов в деле и включил ответы на него в свое решение.