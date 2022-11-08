



В российское прессе публикуют статьи о возможности "зимнего перемирия"

Ряд ведущих российских изданий опубликовали материал о заявлениях “экс-американского дипломата” о “возможности зимнего перемирия между Россией и Украиной”.



Украина и Россия могут достигнуть перемирия до начала зимы, если это будет соответствовать военным целям двух сторон. Об этом заявил экс-дипломат и профессор Католического университета Америки (США) Майкл Киммейдж.



«Гораздо выше вероятность заключения сторонами зимнего перемирия. Оно может помочь Украине пережить зиму, а российским военным — перегруппироваться», — сказал Киммейдж «Ленте.ру».



По его словам, пока Украина и Россия далеки от мирного соглашения. Так как РФ навряд ли будет отказываться от новых регионов, а Украина не захочет отступать от цели по возврату к границам 2014 года, считает бывший дипломат.



