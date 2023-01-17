



В российских сетях рассказали как отставка Арестовича связана с Израилем

В российских социальных сетях пишут, что отставка Алексей Арестовича с поста советника президента Зеленского прямо связана с беспокойством Израиля относительно послевоенной судьбы “богатой еврейской диаспоры” в Украине.



"Израиль всерьез впрягается в свою украинскую вотчину, ставя на людей типа Арестовича.



Еврейская диаспора рассматривает создание партии Арестовича, как оплот и защиту диаспоры в Верховной Раде и регионах в самый опасный период: после окончания войны. В момент, когда украинцы осознают, что их погибло более полумиллиона и сто тысяч гражданских сверху, инфраструктура и жилой фонд уничтожены, в НАТО и ЕС не берут, труба на запад гонит газ, нефть и аммиак, а помощи и финансирования от США нет и не будет никогда, - им понадобится виновный. А «клятый москаль» уже отработал свои функции. Вот тогда старый добрый украинский антисемитизм вернётся в тренды.

Украинские евреев немало, они богаты, работают со всеми сторонами конфликта, владеют значительной долей имущества и земель страны – идеальная мишень.

Поэтому уже сейчас Израиль готовит почву для создания инструментов сдерживания украинских националистов и экстремистов всех мастей".