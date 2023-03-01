



В российских "Калибрах" нашли компоненты одиннадцати иностранных компаний

Несмотря на санкции, некоторые компании продолжают поставлять в Россию компоненты двойного назначения, которые затем используются для оружия. Об этом говорится в совместном отчете Международного партнерства по правам человека IHPR и Независимой антикоррупционной комиссии NAKO.



В отчете IHPR и NAKO сообщается, что каждое из военных преступлений России рассматривавших организации было совершено с использованием оружия, содержащего компоненты иностранного производства.



Три западных технологических компании в ноябре 2022 года продолжали экспортировать в Россию тысячи компонентов на миллионы долларов. Две из них производят компоненты двойного назначения, которые Россия ввозит для производства и ремонта своего военного оборудования. Еще одна производит различные специфические компоненты, необходимые российским военным.



NAKO в отчете отметили, что действующие правила и нормативные акты, направленные на ограничение доступа России к западным технологиям двойного использования – недостаточно, поскольку западные компании продолжают производить и поставлять компоненты, необходимые Кремлю. Также согласно данным NAKO, в состав российской крылатой ракеты "Калибр" входят компоненты производства 11 иностранных компаний, среди которых – 9 американских, а также швейцарская и тайваньская.



Данные по торговле товарами свидетельствуют о том, что компоненты, производимые Harting, Trimble и TE Connectivity, продолжают импортироваться в Россию через официальных дистрибьюторов или через третьи страны как Гонконг и Турция.