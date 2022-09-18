



В российских частях развешивают портреты офицеров-отказников над писсуарами



Российские военные власти усиливают борьбу с феноменом массового отказа принимать участие в боевых действиях на территории Украины профессиональных военнослужащих.



В гвардейских частях восточного военного округа развешивают фотографии офицеров-отказников, со званиями капитан и старший лейтенант в солдатских сортирах над писсуарами.



Временно исполняющий обязанности командующего округом А. Ртищев издал приказ с требованием ставить таким людям в документы штамп “Дезертир - отказывался от выполнения боевой задачи!”

