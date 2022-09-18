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В российских частях развешивают портреты офицеров-отказников над писсуарами
18.09.2022 08:44 Аркадий Бочаровский

В российских частях развешивают портреты офицеров-отказников над писсуарами


Российские военные власти усиливают борьбу с феноменом массового отказа принимать участие в боевых действиях на территории Украины профессиональных военнослужащих.

В гвардейских частях восточного военного округа развешивают фотографии офицеров-отказников, со званиями капитан и старший лейтенант в солдатских сортирах над писсуарами.

Временно исполняющий обязанности командующего округом А. Ртищев издал приказ с требованием ставить таким людям в документы штамп “Дезертир - отказывался от выполнения боевой задачи!”
 

 

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