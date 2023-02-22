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В России женам военных, погибших в Украине, подарили колбасу
22.02.2023 12:16 Наталья Богинская

В России женам военных, погибших в Украине, подарили колбасу

Во Владивостоке женам погибших участников войны в Украине подарили колбасу. Об этом сообщается в Telegram-канале городской администрации.

Власти уточнили, что акция была проведена совместно с местной компанией “Ратимир”, которая занимается производством мясной продукции. Вдовы погибших бойцов получили продуктовые наборы к Дню защитника России 23 февраля.

Ранее власти Бурятии подарили родным мобилизованных жителей дрова. Семьям резервистов пообещали выделить до 10 кубометров дров, а для родственников, проживающих на сельских территориях, приравненных к районам Крайнего Севера, – до 20 кубометров.

Также власти Сахалинской области снабдили родственников мобилизованных пятью килограммами рыбы, а в Туве выдавали семьям по живому барану за каждого мобилизованного.

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