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В России заявили об отсутствии проблем с беспилотниками
17.09.2022 16:31 Ольга Белозерова

В России заявили об отсутствии проблем с беспилотниками

Директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев заявил, что у России нет проблем с беспилотниками.

По его словам, у России "лучшие" беспилотники и их достаточно. Об этом сообщают РИА-Новости.

"У нас нет проблем с беспилотниками. У нас лучшие беспилотники. У нас самые замечательные беспилотники", - сказал Шугаев прессе.

Ранее появились сообщения о том, что в Украине был сбит иранский беспилотник, используемый российскими силами. 

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