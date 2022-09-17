



В России заявили об отсутствии проблем с беспилотниками

Директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев заявил, что у России нет проблем с беспилотниками.



По его словам, у России "лучшие" беспилотники и их достаточно. Об этом сообщают РИА-Новости.



"У нас нет проблем с беспилотниками. У нас лучшие беспилотники. У нас самые замечательные беспилотники", - сказал Шугаев прессе.



Ранее появились сообщения о том, что в Украине был сбит иранский беспилотник, используемый российскими силами.