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В России заявили об испытаниях баллистической ракеты на территории Казахстана
12.04.2023 09:57 Ирина Демьянова

В России заявили об испытаниях баллистической ракеты на территории Казахстана

В России заявили, что провели испытания межконтинентальной баллистической ракеты , выпущенной по территории Казахстана.

Об этом сообщают российские СМИ.

Отмечается, пуск произошел якобы с полигона "Капустин Яр" в Астраханской области. Сообщается, что обучающая боевая часть МБР поразила цель на полигоне "Сары-Наган" в Казахстане.

Согласно данным Минобороны РФ, пуск позволил подтвердить правильность "схемно-конструктивных и технических решений", применяемых при разработке новых комплексов стратегического назначения.
 

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