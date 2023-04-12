



В России заявили об испытаниях баллистической ракеты на территории Казахстана

В России заявили, что провели испытания межконтинентальной баллистической ракеты , выпущенной по территории Казахстана.



Об этом сообщают российские СМИ.



Отмечается, пуск произошел якобы с полигона "Капустин Яр" в Астраханской области. Сообщается, что обучающая боевая часть МБР поразила цель на полигоне "Сары-Наган" в Казахстане.



Согласно данным Минобороны РФ, пуск позволил подтвердить правильность "схемно-конструктивных и технических решений", применяемых при разработке новых комплексов стратегического назначения.

