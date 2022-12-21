



В России заявили о "рекордно низкой летальности" в ходе "СВО"

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил о "рекордно низкой летальности" в ходе "спецоперации". Он утверждает, что российские врачи, задействованные в "СВО", достигли летальности в госпиталях менее 0,5%.



Шойгу отметил, что это самый низкий показатель за всю историю военной медицины, сообщают РИА Новости.



"Первая помощь оказывается в течение 10 минут. В медицинские подразделения раненые попадают в течение 1 часа, а в военные госпитали - в течение первых суток. Добились низкой летальности на этапах эвакуации раненых. В госпитальном звене летальность составила меньше половины процента. Это - самый низкий показатель за всю историю военной медицины", - заявил Шойгу.