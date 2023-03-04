



Годовщина скандала со Скрипалями

Посольство РФ в Великобритании 2 марта распространило заявление, в котором утверждается, что британские власти якобы сфабриковали инцидент с отравлением экс-полковника ГРУ и его дочери в Солсбери в 2018 году в рамках подготовки своего населения к конфронтации с Россией. Об этом сообщает ТАСС.



"В 2018 году эта провокация еще могла выглядеть как единичный инцидент, использованный для демонтажа конструктива, который присутствовал на тот момент в отношениях между нашими странами. Теперь мы понимаем, что официальный Лондон и не был заинтересован в поисках истины. Британцы сфабриковали химинцидент в Солсбери, чтобы начать готовить свое население и своих союзников к конфронтации, которая ныне в Украине перешла в военно-политическую плоскость", – говорится в сообщении.



Российское посольство утверждает, что британские власти за все время не установили "истинные" обстоятельства инцидента и отказывались от сотрудничества с россиянами.



"С течением времени, в особенности на фоне русофобской истерии, спровоцированной на Западе в прошлом году, очевидно, что события 2018 года были лишь "пробным шаром" в планомерной информационно-психологической кампании, направленной на демонизацию России", – сказано в сообщении.



Также в российском посольстве утверждают, что Британия скрывает данные о местонахождении и ситуации пострадавших от отравления Сергея и Юлии Скрипалей.





