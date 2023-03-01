



В России засекретили сведения о собственниках недвижимости

С 1 марта 2023 года в России вступили в силу поправки к закону “О персональных данных”, согласно которым Росреестр перестал публиковать сведения о собственниках в выписках Единого государственного реестра недвижимости ЕГРН без их личного согласия. Об этом сообщает Официальный интернет-портал правовой информации.



Возможность получения полной выписки в Росреестре сохраняется у супругов, кадастровых инженеров, нотариусов, сотрудников правоохранительных и судебных органов. Любые другие третьи лица не смогут получить эту информацию без подтверждающего заявления владельца недвижимости.



Глава управления Росреестра по Москве Игорь Майданов утверждает, что новый закон, принятый Госдумой в июле 2022 года, направлен на пресечение противоправных манипуляций с жильем.



“Давайте не будем забывать, что сведения о собственниках из Росреестра часто использовались „черными риелторами“, а информация из ЕГРН применялась для подделки документов. Кроме того, новый порядок поможет лишить недобросовестных участников рынка возможности перепродавать информацию из ЕГРН и создавать сайты-двойники в нарушение закона”, – заявил он.



Выписками из Росреестра активно пользовались журналисты, занимающиеся расследованиями о недвижимости чиновников. Команда Алексея Навального сообщала, что власти скрывают данные о владельцах недвижимости в Росреестре еще с 2016 года – тогда в базах недвижимости имена сыновей тогдашнего генпрокурора Юрия Чайки Артема и Игоря заменили на кодовые обозначения ЛСДУ3 и ЙФЯУ9.



Издание “Проект” подсчитало, что еще до вступления в силу нового закона Росреестр засекретил сведения о как минимум 215 объектах недвижимости 66 семей высокопоставленных чиновников, силовиков и руководителей госкомпаний РФ. Среди них – президент РФ Владимир Путин, глава ФСБ Александр Бортников, секретарь Совбеза Николай Патрушев, министр обороны Сергей Шойгу, глава МВД Владимир Колокольцев, президент “Роснефти2 Игорь Сечин, глава “Ростеха” Сергей Чемезов, патриарх Кирилл.



