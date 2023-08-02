



В России засекретили дело Стрелкова

В среду, 2 августа, стало известно, что следствие засекретило расследование уголовного дела, возбужденного в отношении Игоря Стрелкова (Гиркина). Об этом российским СМИ сообщил его адвокат Александр Молохов.



Он отметил, что это единственное, что можно сообщить. "Статья 283 УК — дело серьезное", — добавил Молохов. От дальнейших комментариев по делу адвокат отказался, сославшись на данную им подписку о неразглашении сведений, составляющих государственную тайну.



В судебном заседании, которое прошло в Мещанском суде Москвы 21 июля, говорилось, что расследование ведут следователи ФСБ.



Суд отправил Стрелкова под арест до 18 сентября. Против него возбуждено дело по ч. 2 ст. 280 УК (публичные призывы к экстремизму с использованием интернета). По этой статье ему грозит наказание до пяти лет лишения свободы.