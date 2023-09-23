Новости » Политика
В России запретят “дискредитировать” Росгвардию
23.09.2023 13:55 Наталья Богинская

В России запретят “дискредитировать” Росгвардию

Александр Хинштейн, Андрей Клишас а также группа других депутатов и сенаторов внесла в Госдуму законопроекты с предложением о введении наказания за критику Росгвардии. Соответствующая информация опубликована на сайте парламента.

Авторы законопроектов предлагают ввести административную и уголовную ответственность за "дискредитацию" и распространение "фейков" о войсках национальной гвардии посредством расширения действия соответствующих статей.

Также упоминание Росгвардии предлагается добавить в новую статью о запрете содействия в исполнении решений международных органов, в которых Россия не участвует, или иностранных государственных органов. 

Одновременно с этим в Госдуму был внесен законопроект, позволяющий Росгвардии иметь свои добровольческие формирования. 
 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы