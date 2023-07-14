



В России запретили менять пол

Госдума РФ приняла в окончательном, третьем чтении закон о запрете смены пола, сообщают российские СМИ.



Согласно законопроекту, "медицинским работникам запрещается осуществление медицинских вмешательств, направленных на изменение пола человека, в том числе формирование у человека первичных и (или) вторичных половых признаков другого пола".



Исключение предлагается сделать только для "врожденных аномалий у детей".



Помимо запретов непосредственно на медицинскую помощь транс-людям Госдума решила, что органы ЗАГС не смогут вносить изменения в документы человека на основе медицинских справок об "изменении пола", а "изменение пола" одним из супругов или обоих будет основанием для аннулирования брака.



Помимо этого, для "людей, изменивших свой пол" будет введен запрет на усыновление детей и установление опеки над ними.





