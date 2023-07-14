Новости » Политика
В России запретили менять пол
14.07.2023 12:52 Ирина Демьянова

В России запретили менять пол

Госдума РФ приняла в окончательном, третьем чтении закон о запрете смены пола, сообщают российские СМИ.

Согласно законопроекту, "медицинским работникам запрещается осуществление медицинских вмешательств, направленных на изменение пола человека, в том числе формирование у человека первичных и (или) вторичных половых признаков другого пола".

Исключение предлагается сделать только для "врожденных аномалий у детей".  

Помимо запретов непосредственно на медицинскую помощь транс-людям Госдума решила, что органы ЗАГС не смогут вносить изменения в документы человека на основе медицинских справок об "изменении пола", а "изменение пола" одним из супругов или обоих будет основанием для аннулирования брака.

Помимо этого, для "людей, изменивших свой пол" будет введен запрет на усыновление детей и установление опеки над ними.


 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы