



В России заблокируют работу VPN с весны 2024 год

Российский "Роскомнадзор" планирует прекратить использование VPN-сервисов на территории Российской Федерации. Причиной запрета сервисов является их противозаконная деятельность.



Как стало известно СМИ, приказ "Роскомнадзора" предусматривает ограничение с марта месяца следующего года любой информации в поисковой выдаче о функционировании VPN-сервисов, нарушающих российское законодательство и предоставляющих доступ к ресурсам, запрещенным в РФ.



"Роскомнадзор" уже сейчас в состоянии заблокировать указанные сервисы, что и происходит на регулярной основе", — отметил депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн, добавив, что информация о подготовке приказа "Роскомнадзора" и его выполнение — это две большие разницы.

