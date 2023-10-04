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В России заблокируют работу VPN с весны 2024 год
04.10.2023 11:36 Анатолий Кравченко

В России заблокируют работу VPN с весны 2024 год

Российский "Роскомнадзор" планирует прекратить использование VPN-сервисов на территории Российской Федерации. Причиной запрета сервисов является их противозаконная деятельность.

Как стало известно СМИ, приказ "Роскомнадзора" предусматривает ограничение с марта месяца следующего года любой информации в поисковой выдаче о функционировании VPN-сервисов, нарушающих российское законодательство и предоставляющих доступ к ресурсам, запрещенным в РФ.

"Роскомнадзор" уже сейчас в состоянии заблокировать указанные сервисы, что и происходит на регулярной основе", — отметил депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн, добавив, что информация о подготовке приказа "Роскомнадзора" и его выполнение — это две большие разницы.
 

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