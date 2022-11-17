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В России заблокировали сайт "Новой газеты"
17.11.2022 08:02 Ольга Белозерова

В России заблокировали сайт "Новой газеты"

Роскомнадзор ограничил доступ к сайту "Новой газеты" и ее проекту "Свободное пространство".

Об этом свидетельствуют данные сервиса проверки ограничения доступа к сайтам и страницам сайтов в интернете РКН, сообщает издание РБК.

Сайт "Свободного пространства" уже недоступен, а сайт "Новой газет" пока открывается у некоторых операторов, но на нем есть предупреждение, что доступ "затруднен" у части пользователей из России. 

Ранее суд лишил сайт газеты и само издание лицензий. 

 

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