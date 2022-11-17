



В России заблокировали сайт "Новой газеты"

Роскомнадзор ограничил доступ к сайту "Новой газеты" и ее проекту "Свободное пространство".



Об этом свидетельствуют данные сервиса проверки ограничения доступа к сайтам и страницам сайтов в интернете РКН, сообщает издание РБК.



Сайт "Свободного пространства" уже недоступен, а сайт "Новой газет" пока открывается у некоторых операторов, но на нем есть предупреждение, что доступ "затруднен" у части пользователей из России.



Ранее суд лишил сайт газеты и само издание лицензий.



