



В России заблокировали медиапроекты Пригожина

Роскомнадзор заблокировал связанные с основателем ЧВК "Вагнер" издания РИА ФАН, "Политика Сегодня", "Экономика Сегодня", "Невские новости" и "Народные новости", пишут российские СМИ.



Отмечается, что причины ограничения доступа к ресурсам не указаны.



В настоящее время при попытке зайти на сайт РИА ФАН и другие связанные с Пригожиным медиаресурсы появляется надпись "Доступ к информационному ресурсу ограничен на основании Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации".



Адреса всех порталов медиахолдинга Евгения Пригожина указаны в реестре запрещенных сайтов Роскомнадзора. Там отмечается, что доступ к этим ресурсам ограничивается, однако причины блокировки не уточняются.



Также сейчас на территории России недоступен сайт медиагруппы "Патриот", которая объединяет все подконтрольные Евгению Пригожину издания. Однако портал самой медиагруппы в реестре запрещенных сайтов на данный момент не значится.



