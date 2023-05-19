



В России за “русофобию” хотят давать срок до пяти лет

Фракция ЛДПР в Госдуме готовит законопроект, который введет в УК понятие “русофобия”. Об этом сообщает “Верстка” со ссылкой на источники в Госдуме и администрации президента.



Как пишет издание, за нарушение могут штрафовать на сумму от 100 до 300 тысяч рублей, лишать свободы на срок до пяти лет, запретить занимать определенные должности, а также отправлять на принудительные работы.



По словам источников издания, под “русофобией” в УК РФ могут пониматься действия и высказывания, направленные против российских граждан.



В частности, “русофобией” могут счесть решение Международного уголовного суда о выдаче ордера на арест Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Кроме этого, под это могут подпадут высказывания и работа некоторых “иноагентов”, открытых сторонников победы Украины над Россией, а также факты “давления на россиян.



“Я думаю, термины в законопроекте будут достаточно расплывчатыми, чтобы применять их против того, кого нужно”, – предположил собеседник издания.