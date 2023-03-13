



В России возбуждено уголовное дело по факту отравления помощника Кадырова

Военные следователи возбудили дело о покушении на убийство по факту попытки отравления командира спецназа "Ахмат" генерала Апты Алаудинова. Об этом сообщает ТАСС со сылкой на его адвоката Дениса Шапиро.



По его информации, председатель СК РФ Александр Бастрыкин взял дело под личный контроль.



Как рассказал Шапиро, потерпевшими по делу проходят два человека: заместитель командующего 2-го армейского корпуса ВС РФ генерал-майор Апты Алаудинов и его адъютант - лейтенант Джамбулат Мизаев. "В настоящее время дело возбуждено в отношении пока неустановленного лица, совершившего покушение, однако я очень надеюсь, что следствие выйдет не только на исполнителей, но и на заказчиков преступления", - подчеркнул Шапиро.



Как рассказал адвокат, 8 февраля военнослужащий фельдъегерской службы доставил в штаб 2-го армейского корпуса, который был дислоцирован в так называемой ЛНР, письмо, адресованное Алаудинову. Вскоре после того как генерал вскрыл его в присутствии своего адъютанта, они оба почувствовали себя плохо. "Отравленные поступили в медсанбат, где, благодаря квалифицированным и грамотным действиям начальника и двух бойцов-медиков, один из которых оказался профессиональным токсикологом, удалось избежать тяжких последствий", - сообщал ранее глава Чечни Рамзан Кадыров. Позже их увезли долечиваться в госпиталь им. Вишневского. Они уже вернулись к исполнению должностных обязанностей.



"Медки выяснили, что для отравления использовали смесь бромциана и другого, пока не установленного ядовитого вещества. Отправителем письма значилась 83-летняя пенсионерка, гражданка России. Теперь следователи выясняют как оно могло попасть в фельдъегерскую службу", - сказал Шапиро. По его словам, в рамках уголовного дела будет назначена судебно-химическая экспертиза.



Помощник главы Чеченской Республики Алаудинов с 2021 года командует спецназом "Ахмат". Он является заместителем командующего 2-го армейского корпуса ВС РФ.

