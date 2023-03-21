



В России военным за сдачу в плен теперь грозит 10 лет заключения

Верховный суд РФ определил, что добровольная сдача в плен содержит состав преступления, если, как говорится в проекте постановления суда, "есть возможности оказать решительное сопротивление противнику и избежать захвата в плен".



При этом военный не попадет под суд, если он оказался в плену в результате тяжелого ранения, и физически не мог противостоять задержанию. Сообщается, что наказание за добровольную сдачу в плен предусматривает от 3 до 10 лет заключения. Если военный перешел впоследствии на сторону противника, его будут судить по статье "госизмена", с максимальным сроком по ней до 20 лет колонии.



Тому, кто попал в плен, будет трудно избежать наказания, потому что ему надо вернуться любым способом в часть и доказать, что он "не совершал в плену других преступлений".



Российские суды еще ни разу не проводили открытые процессы в отношении тех военных, которые сдались в плен.