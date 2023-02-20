



В России вновь отложили заседание по "делу Сохнута"

Басманный суд Москвы вновь отложил заседание по иску российского минюста о ликвидации офиса "Сохнут" в РФ.



Предположительно, оно должно состояться 30 марта, о чем сообщил представитель Еврейского агентства Игаль Пальмор в понедельник.



Уточняется, что заседание по "делу Сохнута" состоится, как ожидается, в 14:00. Что примечательно, ранее на этой неделе сообщалось, что оно должно было состояться после очередного переноса 20 февраля.



Тогда это объяснили тем, что истец получит больше времени для того, чтобы уточнить обстоятельства и доводы иска.