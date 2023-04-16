



Штрафы до 700 тысяч рублей за использование WhatsApp и Telegram

В Росси с помощью Discord, Microsoft Teams, Skype for Business, Snapchat, Telegram, Threema, Viber, WhatsApp и WeChat нельзя предоставлять госуслуги, передавать персональные данные и проводить банковские операции. Но санкции за это пока не предусмотрены. В правительстве решили исправить ситуацию, приняв дополнительные меры к закону РФ о запрете использования иностранных мессенджеров, вступившему в силу с 1 марта.



Законопроект о штрафах до 50 тысяч рублей для должностных лиц и до 700 тысяч для организаций поддержали в правительстве и планируют внести в Госдуму в ближайшее время, пишет российская "Парламентская газета". Поправки внесут в Кодекс об административных правонарушениях.



Наказывать будут банки, финансовые организации, инвестфонды, негосударственные пенсионные фонды и госкомпании, доля участия государства в которых более 50%. Нельзя использовать зарубежные программы при оказании госуслуг или выполнении госзадания, когда речь идет о передаче платежных документов или персональных данных россиян.



Чиновникам запрещено использовать для работы иностранные мессенджеры еще с прошлого года. Для рабочей переписки обозначен отечественный мессенджер VK.



"Где информация, которой обмениваются сотрудники госкомпаний, представляет ценность с точки зрения государства, будет ограничение для рабочих коммуникаций", — заявил глава Минцифры Максут Шадаев на конференции CNews Forum 2022.



Госслужащие могут использовать Telegram, WhatsApp или Viber только для личного общения, добавил он.