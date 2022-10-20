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В России упразднили Ростуризм
20.10.2022 16:34 Алина Груднева

В России упразднили Ростуризм

Президент РФ Владимир Путин подписал указ об упразднении Ростуризма.

 
Документ был подписан 20 октября.
 
"В целях совершенствования государственного управления в сфере туризма и туристской деятельности, повышения эффективности развития туристской индустрии и оптимизации структуры федеральных органов исполнительной власти постановляю: 1. Упразднить Федеральное агентство по туризму", - сказано в указе.
 
Также а документе приказано передать министерству экономического развития РФ функции упраздняемого Федерального агентства по туризму.
 
Указ вступает в силу со дня подписания. Таким образом, правопреемником Ростуризма по всем вопросам становится минэкономразвития РФ.

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