



В России упразднили Ростуризм

Президент РФ Владимир Путин подписал указ об упразднении Ростуризма.

Документ был подписан 20 октября.

"В целях совершенствования государственного управления в сфере туризма и туристской деятельности, повышения эффективности развития туристской индустрии и оптимизации структуры федеральных органов исполнительной власти постановляю: 1. Упразднить Федеральное агентство по туризму", - сказано в указе.

Также а документе приказано передать министерству экономического развития РФ функции упраздняемого Федерального агентства по туризму.

Указ вступает в силу со дня подписания. Таким образом, правопреемником Ростуризма по всем вопросам становится минэкономразвития РФ.