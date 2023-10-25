



В России умер уже третий топ-менеджер "Лукойла" с начала полномасштабной войны

Российская нефтегазовая компания "Лукойл" сообщила о смерти председателя совета директоров Владимира Некрасова. По предварительному заключению, смерть наступила в результате острой сердечной недостаточности, уточняет официальный релиз компании 24 октября 2024 года.



Это уже третий топ-менеджер "Лукойла", который умер после полномасштабного вторжения России в Украину. 1 сентября 2022 года из окна Центральной клинической больницы в Москве выпал вице-президент "Лукойла" Равиль Маганов. А в мае 2023 года после сеанса у шаманов умер топ-менеджер Александр Субботин. По версии СМИ, он лечил похмелье ядом лягушки.