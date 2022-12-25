



В России требуют сократить новогодние выходные на время "спецоперации"

"Коммунисты России" направили в Госдуму обращение с просьбой сократить новогодние праздники на время проведения специальной военной операции. Об этом сообщил председатель партии Сергей Малинкович.



"Надо сокращать новогодние праздники обязательно, потому что страна должна работать на оборону, она должна работать на укрепление обороноспособности", – приводит его слова РИА Новости.



По мнению Малинковича, выходными должны быть 31 декабря, 1, 2, 7 и 8 января. Остальные дни, считает он, необходимо сделать рабочими. При этом политик подчеркнул, что когда спецоперация закончится, то каникулы нужно вернуть.



Малинкович также предложил сократить на время спецоперации и обычные выходные, но только для мужчин, и ввести для них шестидневную рабочую неделю.

