



В России становится меньше сторонников войны - опросы

В России сокращается число граждан, которые являются сторонниками продолжения войны в Украине.



Об этом сообщает издание "Медуза" со ссылкой на несколько опросов, проведенные независимыми проектами.



Отмечается, что пик поддержки военных действий был зафиксирован в период с марта по апрель текущего года.



Согласно данным сентябрьского опроса Russian Field, в России значительно сократилась так называемая "партия войны" - с 25% до 16%. В то же время немного возросло число сторонников "партии мира" - с 23% до 27%.





