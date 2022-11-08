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В России становится меньше сторонников войны - опросы
08.11.2022 07:15 Ольга Белозерова

В России становится меньше сторонников войны - опросы

В России сокращается число граждан, которые являются сторонниками продолжения войны в Украине.

Об этом сообщает издание "Медуза" со ссылкой на несколько опросов, проведенные независимыми проектами.

Отмечается, что пик поддержки военных действий был зафиксирован в период с марта по апрель текущего года. 

Согласно данным сентябрьского опроса Russian Field, в России значительно сократилась так называемая "партия войны" - с 25% до 16%. В то же время немного возросло число сторонников "партии мира" - с 23% до 27%. 


 

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