



В России собираются запретить "чайлдфри"



Первый заместитель председателя комитета Государственной думы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая предложила запретить использование слова «чайлдфри». По ее словам, такое выражение заставляет граждан воспринимать нежелание заводить детей как норму.



Также Буцкая заявила, что любой рассказ о «чайлдфри» является пропагандой.



«Растёт процент молодёжи, которая отвечает "нет" на вопрос: хочешь ли ты иметь детей. Вот это "хочу, не хочу", когда тебе 18-20, оно лечится с годами. Мы даже не должны рассказывать о том, что такое есть», — заявила депутат.



Кроме того, она рассказала, что удивилась, когда впервые поняла значение слова «чайлдфри». В связи с этим парламентарий решила, что нужно убирать такие термины.