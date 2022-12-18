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В России собираются запретить "чайлдфри"
18.12.2022 16:33 Аркадий Бочаровский

В России собираются запретить "чайлдфри"


Первый заместитель председателя комитета Государственной думы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая предложила запретить использование слова «чайлдфри». По ее словам, такое выражение заставляет граждан воспринимать нежелание заводить детей как норму.

Также Буцкая заявила, что любой рассказ о «чайлдфри» является пропагандой.

«Растёт процент молодёжи, которая отвечает "нет" на вопрос: хочешь ли ты иметь детей. Вот это "хочу, не хочу", когда тебе 18-20, оно лечится с годами. Мы даже не должны рассказывать о том, что такое есть», — заявила депутат.

Кроме того, она рассказала, что удивилась, когда впервые поняла значение слова «чайлдфри». В связи с этим парламентарий решила, что нужно убирать такие термины.

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