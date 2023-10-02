



В России слили адреса секретных объектов ФСБ и минобороны

Чиновники московской мэрии случайно слили адреса секретных объектов ФСБ и минобороны России.



Это выяснили расследователи центра "Досье", созданного Михаилом Ходорковским.



В частности, мэрия Москвы обнародовала список список объектов, которые нельзя отключать от электроснабжения, "засветив" секретные базы и склады боеприпасов МО РФ, здания ГРУ, ФСБ и других ведомств. Что примечательно, это подпадает под статью о неразглашении гостайны, за что полагается наказание.



"Более того, любой желающий безо всяких усилий может узнать, где в Москве проживают сотрудники самых секретных ведомств, посмотреть, какие невзрачные здания на самом деле являются объектами спецслужб, и позавидовать вкусу к жизни руководства этих спецслужб", — сообщили расследователи.