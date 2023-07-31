



В России сами признались в депортации сотен тысяч украинских детей

Детский омбудсмен России Мария Львова-Белова признала, что за 2022 год ее страна депортировала сотни тысяч украинских детей. Это является прямым доказательством для Международного уголовного суда. Об этом заявил уполномоченного Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.



Он напомнил, что в своем отчете Львова-Белова заявила о депортации в Россию 700 тысяч украинских детей только за 2022 год.



"Доклад уполномоченной по правам ребенка РФ - прямое доказательство для Международного уголовного суда насчет депортации украинских детей", - отметил он.



По словам Лубинца, жертвами депортации становятся как воспитанники институциональных учреждений, так и дети, которых сиротами сделали военные страны-оккупанта. Также вывозят и тех, у кого есть родственные связи на территории Украины.



"Такая политика по отношению к украинским детям является составляющей геноцида нашей нации, нарушает международное гуманитарное право, а именно Женевскую конвенцию и Конвенцию ООН о правах ребенка. Это вопиющее нарушение прав детей, которые становятся заложниками Российской Федерации", - добавил омбудсмен.



Он подчеркнул, что призывает международное сообщество принять срочные меры для прекращения грубых нарушений норм международного права и способствовать возвращению депортированных детей на территорию Украины.



Лубинец рассказал, что он обратился к спецпредставителю генсека ООН по вопросам детей и вооруженных конфликтов с просьбой получить от россиян списки депортированных украинских детей и передать их Украине.



Напомним, еще в марте Международный уголовный суд выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина и детского омбудсмена РФ Марии Львовой-Беловой. Их обвиняют в депортации украинских детей.