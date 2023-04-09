



В России с заключенными власти стали заключать контракты на полтора года

С российскими заключенными, которых с февраля 2023 года вербует Минобороны РФ, стали заключать контракты на 18 месяцев, сообщила в своем Telegram-канале глава фонда “Русь сидящая” Ольга Романова. По ее словам, о подобной практике ей сообщили в Свердловской и Ярославской областях.



Как уточнила Романова, до этого с заключенными подписывали контракты только на шесть месяцев. В частности, в марте 2023 года основатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин заявил, что с лета на свободу вышли больше пяти тысяч заключенных, которые отработали свой контракт с ЧВК.



По мнению Романовой, увеличение сроков контрактов может быть связано с тем, что российские власти допускают, что война продолжится и в 2024 году.



“То есть они рассчитывают воевать и в следующем году”, – предполагает она.



О вербовке заключенных для участия в войне в Украине стало известно летом 2022 года. Преимущественно этим занималась ЧВК Вагнера. К зиме, по данным фонда “Русь сидящая”, было завербовано до 50 тысяч заключенных.



В феврале 2023 года Евгений Пригожин заявил, что его ЧВК перестала вербовать заключенных. В том же месяце Ольга Романова сообщала, что набор заключенных в колониях продолжается, но люди, которые его ведут, стали говорить, что представляют Минобороны.