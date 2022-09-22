



В России прокомментировали обмен пленными: о Медведчуке ни слова

В России признали обмен пленными с Украиной, в ходе которого РФ вернула 55 российских оккупантов. При этом о куме президента РФ Викторе Медведчуке, которого тож же обменяли, в сводке Минобороны РФ не сказано ни слова.



В Миноброны РФ назвали прошедший обмен пленными "сложным" и заявили, что российским военным, убивавшим украинцев, якобы "в плену грозила смертельная опасность".



При этом в сводке Минобороны РФ ни слова не сказано о куме президента РФ Владимира Путина Викторе Медведчуке, которого тоже обменяли 21 сентября.



Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец показал фото российских военных, которых в рамках обмена Украина передала РФ.



"Кстати, это уволенные российские военнослужащие - молодые "дети" и пенсионеры второй армии мира, которые из-за "успехов" спецоперации ловят сегодня на границах тех, кто против всеобщей могилизации", - отметил Лубинец.



Он подчеркнул, что работа по возвращению украинцев продлится до последнего освобожденного пленного и деоккупации всех украинских территорий.



