



В России проходят акции памяти Немцова

В городах России 27 февраля проходят акции памяти, посвященные восьмой годовщине убийства политика Бориса Немцова, сообщает издание “Настоящее время”.



В Москве люди приносят цветы на Большой Москворецкий мост, где был убит Борис Немцов. Sota пишет, что полиция выборочно останавливает прохожих, но обходится без задержаний.



В Казани при возложении цветов в память об убийстве Немцова полицейские попытались задержать активистку Веру Отрешко. Ей вменяли выгул собаки без намордника, но потом ее отпустили без протокола, пригрозив судом в случае публикации видео задержания.



В Новосибирске люди второй день подряд несут цветы к памятнику жертвам политических репрессий, где 26 февраля был организован мемориал, посвященный Борису Немцову, сообщает "Тайга.инфо".



В Екатеринбурге на площади Труда граждане устроили вахту памяти в честь застреленного Бориса Немцова. Власти Свердловской области запретили приносить портреты, плакаты и свечи, но возлагать цветы разрешили. Рядом дежурит полиция и сотрудники министерства общественной безопасности.

Пермские активисты почтили память Немцова днем ранее. Активистам дважды отказывала мэрия в проведении митинга, поэтому формат акции изменился – они провели субботник у мемориала жертвам политических репрессий, а после на месте возложили цветы. Люди пришли без плакатов и каких-либо политических требований не заявляли. Обошлось все без задержаний. Полицейские только следили за акцией и снимали ее, рассказал Idel.Реалиям член координационного совета "Организации гражданских активистов" Михаил Касимов.



В Барнауле акция прошла также 26 февраля. Мероприятие прошло в центре города на площади Свободы у памятника жертвам политических репрессий. Акция была согласована мэрией города, однако территорию заранее огородили, а на входе поставили металлоискатели. За митингующими наблюдали сотрудники полиции, Центра "Э" и Росгвардии. По словам гражданских активистов, почтить память политика пришли более 20 человек, сообщают Сибирь.Реалии.



Бориса Немцова застрелили поздним вечером 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту, в сотне метров от Кремля. В убийстве политика были признаны виновными и осуждены пятеро уроженцев Чечни: Заур Дадаев (непосредственный исполнитель убийства), братья Анзор и Шадид Губашевы, Темирлан Эскерханов и Хамзат Бахаев. Они получили сроки лишения свободы от 11 до 20 лет. Организаторы и заказчики убийства до сих пор не найдены.



