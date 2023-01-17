



В России призвали создать "правительство Украины в изгнании"

В Академии военных наук РФ призвали бывшего премьера Украины Николая Азарова, председателя запрещенной в Украине партии ОПЗЖ Виктора Медведчука и экс-президента Украины Виктора Януковича, бежавшего из страны, создать "правительство в изгнании".



К слову, президент Академии — командующий российской группировкой в Украине Герасимов



Идею озвучил член-корреспондент Владимир Козин:



"Украина, хотя и ведет комбинированную украинско-натовскую агрессию против нас, она суверенная страна. У нее есть свой президент, своя судебная система и так далее. Решение с созданием такого правительства явно затянулось, но лучше поздно, чем никогда".