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В России призвали создать "правительство Украины в изгнании"
17.01.2023 16:29 Евгения Маркова

В России призвали создать "правительство Украины в изгнании"

В Академии военных наук РФ призвали бывшего премьера Украины Николая Азарова, председателя запрещенной в Украине партии ОПЗЖ Виктора Медведчука и экс-президента Украины Виктора Януковича, бежавшего из страны,  создать "правительство в изгнании".
 
К слову, президент Академии — командующий российской группировкой в Украине Герасимов

Идею озвучил член-корреспондент Владимир Козин:

"Украина, хотя и ведет комбинированную украинско-натовскую агрессию против нас, она суверенная страна. У нее есть свой президент, своя судебная система и так далее. Решение с созданием такого правительства явно затянулось, но лучше поздно, чем никогда".

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