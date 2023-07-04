



В России признались, что вывезли из Украины 700 тысяч детей

Российские оккупанты вывезли из Украины на территорию Российской Федерации 700 000 детей за последние годы. Об этом заявил российский чиновник Григорий Карасин.



"За последние годы 700 тысяч детей нашли убежище у нас, спасаясь от бомбежек и обстрелов из зон конфликта в Украине", – написал Карасин в своем Telegram.



Россия с начала своего полномасштабного вторжения массово депортирует украинских детей с оккупированных территорий. Их вывозят в Крым, РФ или Беларусь якобы на "оздоровление" или на отдых в лагерях.



По данным Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, точно известно о 19 393 детях, незаконно вывезенных в Россию.



Напомним, Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, признавшую депортацию украинских детей в Россию геноцидом. Этот документ впервые упоминает термин "геноцид" относительно действий России.



Из-за незаконной депортации украинских детей Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка в РФ Марии Львовой-Беловой.