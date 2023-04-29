



В России принят закон о пожизненном лишении свободы за госизмену

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о поправках в Уголовный кодекс, в частности, о пожизненном наказании за государственную измену.



Также ужесточаются наказания за преступления по статьям УК, связанным с терроризмом. В частности, по статьям о теракте и диверсии максимальное наказание увеличено до 20 лет, а по статье о содействии террористической деятельности минимальный порог наказания за вербовку или вовлечение в совершение террористических преступлений поднят до семи лет.



Кроме того, в Уголовный кодекс добавлена новая статья “Оказание содействия в исполнении решений международных организаций, в которые не входит Россия”. За такое “содействие” в уголовном преследовании должностных лиц, военных или добровольцев предусмотрено наказание в виде штрафа в размере до одного миллиона рублей либо лишения свободы на срок до пяти лет.