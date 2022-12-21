



В России предложили поэтапно увеличить возраст призыва с 18 до 21 года

Министр обороны РФ Сергей Шойгу выступил с предложением поэтапно увеличить призывной возраст.



Такое заявление он сделал на заседании коллегии минобороны, сообщают РИА Новости.



"При комплектовании Вооруженных сил поэтапно увеличить возраст призыва граждан с 18 до 21 года, а предельный - повысить до 30 лет. Обеспечить возможность по желанию граждан поступать на военную службу по контракту с первого дня прихода на службу", - заявил Шойгу.