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В России предложили поэтапно увеличить возраст призыва с 18 до 21 года
21.12.2022 15:35 Ольга Белозерова

В России предложили поэтапно увеличить возраст призыва с 18 до 21 года

Министр обороны РФ Сергей Шойгу выступил с предложением поэтапно увеличить призывной возраст. 

Такое заявление он сделал на заседании коллегии минобороны, сообщают РИА Новости.

"При комплектовании Вооруженных сил поэтапно увеличить возраст призыва граждан с 18 до 21 года, а предельный - повысить до 30 лет. Обеспечить возможность по желанию граждан поступать на военную службу по контракту с первого дня прихода на службу", - заявил Шойгу. 

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