



В России предлагают признавать “экстремистскими” географические карты

Министерство юстиции России подготовило поправку к законопроекту о признании географических карт, оспаривающих территориальную целостность России, “экстремистскими материалами”. Об этом сообщают “Ведомости” со ссылкой на двух участников правительственной комиссии, утвердившей поправку.



Согласно предлагаемым изменениям, экстремистскими будут признаваться “картографические материалы и другие материалы, в которых к моменту их создания сведения о государственной границе РФ были сознательно искажены с целью обжалования территориальной целостности РФ”.



Законопроект о признании карт, отрицающих целостность России, экстремистскими материалами был внесен в Госдуму в сентябре 2022 года. 20 декабря законопроект был принят в первом чтении.



Правительство РФ высказало ряд замечаний к законопроекту. В частности, в начальной редакции проекта было неясно, будут ли подпадать под новые нормы материалы, изданные в оккупации украинских территорий. Также правительство отмечало, что карты и подобные материалы выполняют информативную функцию, а для включения их в понятие “экстремистские материалы” необходимо наличие намерения отрицать территориальную целостность России.



После 2014 Москва считает частью своей территории Крым, а после 2022 – Луганскую, Донецкую, Запорожскую и Херсонскую области Украины. Кроме оккупированного полуострова Россия не контролирует ни один из этих регионов полностью. Большинство стран мира не признают эти изменения территорий Украины и России.