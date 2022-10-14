



В России предлагают передать Сирии баллистические ракеты

Депутат Государственной Думы Российской Федерации Михаил Шеремет выступил с предложением о передаче Сирии межконтинентальных баллистических ракет "Воевода", чтобы Сирия смогла "создать надежный периметр защиты и сдерживания от внешних угроз".



Об этом сообщают РИА Новости.



"Сейчас производится замена стоящих на боевом посту межконтинентальных баллистических ракет "Воевода", которые на Западе принято называть "Сатана", на более современные "Сармат". Предлагаю вместо утилизации снятых с боевого дежурства ракет передать их дружественной нам стране Сирии. Сирия не является ядерной державой, поэтому поставка ей обычных мощных баллистических ракет позволит создать надежный периметр защиты и сдерживания от внешних угроз", - заявил депутат Михаил Шеремет.