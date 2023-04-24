



В России предлагают исключить английский язык из школьной программы

Обязательное изучение английского языка пора исключить из школьной программы, считает член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев ("Единая Россия"), пишут российские СМИ.



"Нужно уходить от прозападного вектора в системе образования России. Из ключевого: пора вывести английский язык из перечня обязательных предметов в системе среднего образования", - сказал он.



По мнению Хамзаева, английский язык стал международным только благодаря тому, что "его вот так вот обязательно всовывали в программу".



"Мы с самого детства обращаем взор детей на Запад. Где в образовательной программе США или Великобритании обязательный русский язык? Зачем? Когда есть такой большой мир, как Китай, Саудовская Аравия, Латинская Америка, Индия", - добавил он.



При этом депутат отметил, что сегодня "с трудом" нашлось место для начальной военной подготовки в школьной программе, а такие классические предметы, как астрономия и черчение, были забыты на сломе перехода в системе образования, отметил он. В школах нужно думать в первую очередь о здоровье и психологическом состоянии ребенка: физкультура, психология, активности по дополнительной социализации ребенка, считает он.



"Стране нужны сильные специалисты в разных областях, и в первую очередь технических, а не одни полиглоты, знающие только английский язык", - резюмировал он.



