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В России появится еще один День Победы
26.06.2023 11:58 Ирина Демьянова

В России появится еще один День Победы

В России будет отмечаться День Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны (1945 год).

“Федеральным законом предусматривается изменение наименования дня воинской славы России “3 сентября – День окончания Второй мировой войны (1945 год)” на “3 сентября – День Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны (1945 год)"”, — говорится в справке Государственно-правового управления от 24 июня.

Cоответствующий закон уже подписал Путин.
 

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