



В России появится еще один День Победы

В России будет отмечаться День Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны (1945 год).



“Федеральным законом предусматривается изменение наименования дня воинской славы России “3 сентября – День окончания Второй мировой войны (1945 год)” на “3 сентября – День Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны (1945 год)"”, — говорится в справке Государственно-правового управления от 24 июня.



Cоответствующий закон уже подписал Путин.

