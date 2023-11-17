



В России появилось движение, выступающее за полную демобилизацию

“Путь домой” - так называется Telegram-канал, участники которого за полную демобилизацию россиян, отправленных на фронт воевать против Украины



Участниками канала также являются жены мобилизованных солдат. Об этом гласит манифест, который появился там 12 ноября.

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"Нас много и будет еще больше. Нас не интересует раскачивание лодки и дестабилизация политической обстановки. [...] Мы настроены во что бы то ни стало вернуть наших мужчин. Мы публично заявляем о том, что мы за полную демобилизацию. Гражданские люди не должны принимать участия в боевых действиях".

