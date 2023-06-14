



В России повысят призывной возраст до 30 лет

Государственная дума РФ в первом чтении приняла законопроект о повышении призывного возраста. Согласно документу, предельный возраст призыва с 2024 года повысят до 30 лет. Минимальный возраст с этого же времени начнут поэтапно увеличивать с 18 до 21 года.



Таким образом, в 2024 году призывной возраст составит от 19 до 30 лет, в 2025 году – от 20 до 30 лет, в 2026 году – от 21 года до 30 лет.



Граждане, желающие служить в армии, смогут в любом случае пойти на срочную службу с 18 лет.



Повышение призывного возраста оформляется в рамках реформы армии, которую в декабре 2022 года предложил министр обороны Сергей Шойгу. Реформа, помимо прочего, предусматривает увеличение численности военнослужащих до 1,5 миллиона человек.