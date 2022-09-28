



В России повреждения "Северных потоков" будут расследовать как терроризм

Повреждение "Северного потока" и "Северного потока-2" будет расследовано ФСБ в рамках уголовного дела по статье о международном терроризме, сообщила в среду Генпрокуратура РФ.



"В связи с наличием признаков преступления, предусмотренного частью 1 статьи 361 УК РФ (акт международного терроризма), по направленным Генеральной прокуратурой Российской Федерации в порядке пункта 2 части 2 статьи 37 УПК РФ материалам Следственным управлением ФСБ России возбуждено уголовное дело. Начато предварительное следствие", - сообщили в надзорном ведомстве.



Как заявили в Генпрокуратуре, в отношении газопроводов были совершены умышленные действия.



"В результате данных действий Российской Федерации причинен существенный экономический ущерб", - сообщили в ведомстве.



Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз поддержит любое расследование, которое позволит прояснить причину утечек газа.