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В России повреждения "Северных потоков" будут расследовать как терроризм
28.09.2022 20:38 Евгения Маркова

В России повреждения "Северных потоков" будут расследовать как терроризм

Повреждение "Северного потока" и "Северного потока-2" будет расследовано ФСБ в рамках уголовного дела по статье о международном терроризме, сообщила в среду Генпрокуратура РФ.

"В связи с наличием признаков преступления, предусмотренного частью 1 статьи 361 УК РФ (акт международного терроризма), по направленным Генеральной прокуратурой Российской Федерации в порядке пункта 2 части 2 статьи 37 УПК РФ материалам Следственным управлением ФСБ России возбуждено уголовное дело. Начато предварительное следствие", - сообщили в надзорном ведомстве.

Как заявили в Генпрокуратуре, в отношении газопроводов были совершены умышленные действия.

"В результате данных действий Российской Федерации причинен существенный экономический ущерб", - сообщили в ведомстве.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз поддержит любое расследование, которое позволит прояснить причину утечек газа.

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