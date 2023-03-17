



В России ответили на решение МУС по Путину

В России отреагировали на решение Международного уголовного суда в Гааге выдать ордер на арест президента РФ Владимира Путина из-за войны в Украине.



По словам официального представителя МИД Марии Захаровой, оно не имеет значения, в том числе с правовой точки зрения.



"Россия не является участником Римского статута Международного уголовного суда и обязательств по нему не несет", - подчеркнула она.



По словам Захаровой, РФ не сотрудничает с указанным органом, а ордеры, выданные на арест, "будут юридически ничтожными" для Москвы. Жестче на решение МУС отреагировал сенатор Андрей Клишас. По его словам, России теперь нужно в ответ выдать ордер на арест всех судей гаагского трибунала.

