



В России отстранен еще один генерал: отвечал за Бахмут, — росСМИ

Российский генерал-майор Владимир Селиверстов был отстранен от должности командира 106-й гвардейской воздушно-десантной дивизии ВС РФ. Об этом 15 июня сообщает российский Telegram-канал "Военный обозреватель".



Отмечается, что пока причина его отстранения неизвестна, однако возможным поводом для этого стал "неуступчивый характер" командира, который "не привык молчать при отстаивании вопросов касаемо своего личного состава".



По данным российского Telegram-канала, Селиверстов принимал активное участие в операциях Вооруженных сил РФ во главе 106-й дивизии ВДВ с самого начала вторжения в Украину.



"Вначале это было Киевское направление, где тогда еще полковник Селиверстов также не всегда был согласен с решениями штаба ВДВ. А с января этого года уже генерал-майор Селиверстов со своей дивизией выполняет задачи на Бахмутском направлении", — пишет канал.

